В Подмосковье подвели итоги основного периода сдачи ЕГЭ

Очередные итоги проведения основного периода ЕГЭ подвели в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

«Сразу пятнадцать выпускников региона продемонстрировали выдающиеся результаты, набрав по 200 баллов — высший возможный результат по двум предметам. Высокие достижения — это всегда итог системной подготовки, настойчивости самих ребят и профессионализма учителей», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Напомним, что выпускники Подмосковья, набравшие по 100 баллов по двум и более предметам, получают денежное поощрение в 100 тысяч рублей. Учителя таких учеников — по 150 тысяч.

Девять школьников уже получили результаты трех экзаменов, в двух из которых набрали высший балл. Шесть еще могут претендовать на 300 баллов.

Имена высокобальников можно найти на сайте Министерства образования МО.

В ведомстве уточнили, что основной период сдачи ЕГЭ завершился 11 июня. Экзамены в резервные дни смогут сдать 11-классники, не прошедшие испытания по уважительным причинам, а также выпускники прошлых лет.