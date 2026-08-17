В Подмосковье подвели итоги Летней творческой мастерской для молодых артистов

В Московском областном театре драмы и комедии в Богородском городском округе подвели итоги двух смен Летней творческой мастерской. Более пятидесяти ребят в возрасте от десяти до шестнадцати лет прошли профессиональную школу молодого артиста.

Проект позволил участникам полностью погрузиться в творческую среду. Под руководством опытных наставников — артистов театра — ребята осваивали различные дисциплины: от сценической речи и вокала до основ грима и создания бутафории.

Особое внимание уделялось тренингам по взаимодействию с партнером, работе над вниманием и посылом, поиску внутреннего действия и ощущению себя в пространстве. Юные артисты делали этюды на оправданное молчание и оживление картин, изучали основы сценического движения, ритмику, акробатику, танец и сценический бой.

Театральные будни дополнялись квестом «Призрак театра» и игрой «Экспромт». Кульминацией стали показы театрализованных представлений для родителей. Первая смена представила концерт «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» по мотивам известного кинофильма, а вторая смена — концерт-мастер-класс «Притяжение».

На закрытии второй смены ребята представили фильм по собственному сценарию «Мечты для того, чтобы сбываться», выступив и авторами, и исполнителями ролей.

В освоении профессии артиста участникам Летней мастерской помогали актеры театра: Екатерина Потапова (актерское мастерство), Данил Музипов (сценическое движение), Марианна Обухова (сценическая речь) и координатор мастерской Янина Тульчинская.