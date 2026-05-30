В Подмосковье подвели итоги конкурса юных талантов

В Московской области прошла церемония награждения победителей и призеров конкурса-фестиваля «Юные таланты Московии». Мероприятие состоялось 29 мая на сценической площадке Ямской школы и собрало более тысячи участников из 56 муниципалитетов.

На очном этапе конкурса творческие коллективы состязались в 12 номинациях, которые охватывали различные направления искусства: от академических хоров и народной хореографии до современной скульптуры и медиапроектов. Юные артисты, художники и дизайнеры прошли строгий отбор в городах Подмосковья.

Победителей поздравили деятели культуры и искусства, а также представители Министерства образования Московской области. Кульминацией вечера стало объявление обладателей высшей награды — Гран-при фестиваля.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима отметила: «Сегодня на этой сцене мы чествуем не просто победителей, а будущее интеллектуальной и творческой элиты нашего региона».

Лауреаты конкурса «Юные таланты Московии» получат возможность представить Московскую область на всероссийских конкурсах и форумах, а также примут участие в творческих сменах в ведущих детских центрах страны, таких как «Артек» и «Орленок».