В Подмосковье подвели итоги кампании по электробезопасности для детей

В Международный день защиты детей Министерство энергетики Московской области объявило о завершении масштабной кампании по предотвращению электротравматизма среди несовершеннолетних. С марта по май 2026 года компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» провели серию интерактивных занятий для школьников по всему Подмосковью.

«Мособлэнерго» организовало 68 занятий в своих 38 производственных отделениях. Почти полторы тысячи детей приняли участие в уроках под названием «Электричество — не игрушка!». Этот проект реализуется с 2014 года, и за 12 лет его участниками стали более 25 тысяч школьников Подмосковья.

Специалисты «Россети Московский регион» в рамках акции «Доброе электричество — детям» провели более 50 уроков, охватив около 300 детей. На занятиях детям объясняли, почему опасно находиться на территории подстанций, делать селфи вблизи опор линий электропередачи, запускать беспилотники и воздушных змеев рядом с ЛЭП, а также напоминали правила обращения с электроприборами.

Все методические материалы доступны на сайте «Россети Московский регион» в разделе «Доброе электричество — детям». Любой педагог или родитель может скачать презентации, плакаты и памятки по электробезопасности.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «В День защиты детей мы в первую очередь говорим о том, что безопасность ребенка зависит не только от ограждений подстанций, но и от его знаний и навыков».

Энергокомпании планируют продолжить уроки по электробезопасности осенью 2026 года и принять участие в региональных родительских собраниях.