Школы Подмосковья подписали 12 соглашений о сотрудничестве с Китаем

В Московской области подвели итоги управленческой стажировки, посвященной инновационным подходам к управлению и модернизации образовательной системы. Участниками мероприятия стали представители из 21 муниципалитета региона, включая директоров школ, начальников управлений образования, заместителей глав муниципалитетов и представителей вузов.

Стажировка проходила в Китае и объединила 100 участников. В рамках визита было подписано 12 соглашений о сотрудничестве между школами Московской области и китайскими учебными заведениями. Партнерские отношения установили школы городских округов Балашиха, Богородский, Дмитров, Домодедово, Клин, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Королев, Одинцово, Солнечногорск и Химки.

«Договор — это не просто формальность, а дорожная карта на ближайшие три года», — отметила директор Образовательного центра «Полет» городского округа Красногорск Ирина Северилова. Она подчеркнула интерес к китайскому языку и культуре среди учеников и их родителей, а также заинтересованность китайских партнеров в изучении русского языка и точных наук.

По завершении стажировки были подведены итоги и намечены планы по применению полученных знаний на всех уровнях управления: школы, муниципалитеты, регион. Китайский язык в Подмосковье изучают более пяти тысяч детей, предмет включен в учебные планы 100 школ и активно преподается на занятиях дополнительного образования.