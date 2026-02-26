В Подмосковье подано около 4 тысяч заявлений на аренду неразграниченных земель

С начала года на региональный портал госуслуг поступило около четырех тысяч заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Сервис предоставляет возможность за плату и без проведения торгов оформить участок, находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности. При этом сведения о границах таких территорий должны быть внесены в ЕГРН. Участки, полученные таким образом, могут быть использованы для строительства частного дома или ведения личного подсобного хозяйства. Также возможна аренда для завершения строительства недостроенных объектов, ведения садоводства и других целей.

Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна на портале в разделе «Земля» — «Использование и аренда». Заявления могут подавать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить требуемые документы.

По данным Мингосуправления, в 2025 году этой электронной услугой на региональном портале воспользовались более 34 тысяч раз.

Для получения дополнительной информации можно посетить сайт.