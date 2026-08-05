В Подмосковье подано еще 3 тысячи заявок на госэкспертизу проектной документации

С начала года в Московской области на региональный портал поступило около трех тысяч заявлений на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Перед началом строительных работ, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства необходимо получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Без этого начинать строительство запрещено.

Получить услугу могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, планирующие работы на собственном участке или земле другого правообладателя. Услуга «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Она предоставляется на платной основе.