Свыше 75 тысяч заявок на присвоение и аннулирование адресов подали в Подмосковье

С начала года жители и организации Московской области активно пользуются онлайн-услугой для присвоения и аннулирования адресов объектам. По данным пресс-службы Мингосуправления региона, подано уже более 75 тысяч электронных заявлений.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале госуслуг Московской области через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в Государственном адресном реестре по ссылке https://fias.nalog.ru/.

Присвоенный адрес вносится в Государственный адресный реестр. Заявление на аннулирование адреса можно подать в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса или отказа в осуществлении кадастрового учета.

Кроме того, заявления на присвоение или аннулирование адреса можно подавать онлайн через мобильное приложение «Добродел». Услуга предоставляется бесплатно.