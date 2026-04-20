В Подмосковье подали еще 220 заявок на жилищные сертификаты

За первые три недели реализации программы более 220 семей из аварийных домов в Подмосковье подали заявки на получение жилищных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.

Расселение аварийного жилья осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Собственники и наниматели аварийного жилья за первые три недели программы подали более 220 заявлений на получение жилищных сертификатов в 23 округах Подмосковья», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский. Жилищный сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного.

Лидерами по количеству поданных заявлений стали Шатура, Коломна, Щелково, Рузский округ, Сергиево-Посадский и Павлово-Посадский округа.

Жители аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2026 года, могут воспользоваться этой мерой поддержки. Сумма сертификата определяется из расчета 181 759 рублей за 1 кв. м, государство гарантирует оплату не менее 28 кв. м на человека. Если стоимость выбранного жилья превышает номинал сертификата, разницу можно доплатить самостоятельно.