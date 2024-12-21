В Подмосковье планируют открыть 100 школ по гольфу

Подмосковье активно развивает различные направления спорта. Одно из них — гольф. Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов рассказал о популяризации этого вида спорта и планах на 2025 год в интервью 360.ru.

«Московская область — это регион с расположением самого большого количества полей в Российской федерации. Это тоже огромное подспорье для развития гольфа», — отметил Гаврилов.

Он сообщил, что на сегодняшний день существует договоренность со всеми гольф-клубами в Подмосковье.

«Они выделяют профессиональных тренеров, и те родители, которые хотят, чтобы на время летних каникул дети занимались бесплатно, могут приехать в определенное время и бесплатно получать знания по гольфу», — рассказал Гаврилов.

Гаврилов добавил, что в Подмосковье планируется создать 100 школ по гольфу. К этой цифре в регионе приблизятся в течение следующего года.