В Подмосковье передали в государственную собственность более 700 газовых объектов

В Московской области активно осуществляется передача частных газопроводов в собственность региона. Эти газопроводы впоследствии переходят на обслуживание в Мособлгаз. Создание единой централизованной сети повышает безопасность и надежность газоснабжения для жителей и предприятий области.

«В первом квартале 2026 года в собственность Московской области в качестве дара принято 722 объекта газового хозяйства общей протяженностью 645 километров. Это важный шаг к созданию единой, безопасной и современной системы газоснабжения региона», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Объединение газовых сетей имеет ряд преимуществ:

Централизованное управление обеспечивает соблюдение единых стандартов эксплуатации и обслуживания.

Повышение безопасности снижает вероятность аварийных ситуаций и минимизирует риски для населения и окружающей среды.

Оптимизация расходов позволяет эффективно распределять ресурсы на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание инфраструктуры.

Для упрощения процедуры передачи газопроводов в государственную собственность совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи запущен онлайн-сервис «Передача газопроводов государству». За первый квартал 2026 года через региональный портал государственных услуг поступило 188 заявлений.

Чтобы газопровод мог быть принят в областную собственность, необходимо соблюдение следующих условий:

Право собственности на объект должно быть зарегистрировано в Росреестре. На имущество не должно быть наложено ограничений: ипотеки, ареста, запрета на регистрационные действия. В случае долевой собственности требуется согласие всех совладельцев.

Подать заявление можно на региональном портале Госуслуг, открыв страницу сервиса «Передача газопроводов государству».