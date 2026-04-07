В Подмосковье передадут объекты ЖКХ для модернизации инфраструктуры

В Московской области продолжается передача объектов жилищно-коммунального хозяйства из собственности городских и муниципальных округов. В рамках этой программы коммунальные предприятия и имущество переданы из Воскресенска, Солнечногорска, Дмитровского и Чеховского округов.

Из городского округа Воскресенск в собственность Московской области передано муниципальное унитарное предприятие «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство». Предприятие включает 696 объектов недвижимости, а также земельные участки общей площадью 7,5 гектара. Кроме того, передано 37 единиц спецтехники и 560 единиц иного движимого имущества.

В собственность региона из Солнечногорска перешло муниципальное казенное предприятие «Имущественный комплекс жилищно-коммунального хозяйства». Переданный имущественный комплекс включает 521 объект недвижимости и 1468 единиц движимого имущества.

Из Дмитровского округа в областную собственность передано муниципальное унитарное предприятие «Дмитровское управление жилищно-коммунального хозяйства». В состав имущественного комплекса вошли 238 объектов недвижимости.

Из Чехова в собственность Подмосковья передано ГУП «Чеховское жилищно-коммунальное хозяйство». Комплекс включает 237 объектов недвижимости и 1660 единиц движимого имущества.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил: «Коммунальные предприятия и имущество из Воскресенска и Чехова переданы в ведомственное подчинение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а Дмитровского и Солнечногорского округа — Министерства энергетики». В будущем объекты будут внесены в планы по ремонту и модернизации в рамках государственных программ.