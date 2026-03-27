Около 12 тысяч заявок на регистрацию брака подали в Подмосковье с января

С началом свадебного сезона в Московской области заметно увеличился интерес к площадкам для проведения церемоний бракосочетания. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула: «Мы видим высокий спрос на регистрацию брака в Подмосковье — уже подано порядка 12 тысяч заявлений на новый свадебный сезон».

Пары все чаще выбирают для торжеств живописные места: парки, усадьбы и общественные пространства. Министерство социального развития Подмосковья отмечает, что среди самых популярных локаций — Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове, усадьба «Гребнево» в Щелково, усадьба «Кривякино» в Воскресенске, парк «Елочки» в Домодедово, парк им. В. Талалихина в Подольске и Глуховский Парк в Ногинске. Эти места предлагают идеальные условия для создания незабываемых свадебных моментов на природе.

Для выбора подходящей площадки молодожены могут посетить сайт wedding.mosreg.ru. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуг.