Минэкологии Подмосковья сообщило о скором начале грибного сезона

В Московской области скоро начнется грибной сезон. Уже поступают сообщения о появлении первых строчков, сморчков, саркосциф и других видов грибов. Биологи предполагают, что в этом году будет много грибов, так как в почве накопилось достаточно влаги, а температура воздуха растет быстрее обычного.

Однако в области растет 27 видов грибов, занесенных в Красную книгу региона. Их сбор является нарушением и может повлечь административную ответственность.

«Очень многие особо охраняемые виды похожи на обычные грибы, которые привыкли собирать жители, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Поэтому нужно быть предельно внимательными, чтобы не срезать краснокнижный гриб».

Ранее сообщалось, что в КоАП Московской области внесены изменения, касающиеся административной ответственности за сбор и продажу грибов, внесенных в Красную книгу Подмосковья. После вступления в силу изменений, которое планируется на 1 сентября 2026 года, за незаконные добывание, продажу, уничтожение краснокнижных грибов будут налагаться штрафы: на граждан — от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.