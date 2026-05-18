В Подмосковье оценили состояние почтовых отделений

Представители Министерства имущественных отношений, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и АО «Почта России» провели совместную инспекцию почтовых отделений в городском округе Воскресенск и муниципальном округе Егорьевск. Руководил выездом сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Тресков.

В ходе проверки были посещены четыре отделения: в Белозерском и рабочем поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск, а также в селе Раменки и деревне Поповская муниципального округа Егорьевск.

По итогам осмотра установлено, что все отделения нуждаются в косметическом ремонте. В ближайшее время предстоит определить точную стоимость и сроки проведения необходимых работ.

По поручению сенатора Игоря Трескова Минмособлимущество, АО «Почта России» и органы местного самоуправления Московской области разработают план мероприятий по приведению помещений в надлежащее состояние. Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для посетителей почтовых отделений.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждое почтовое отделение было не только функциональным, но и уютным для жителей», — подчеркнул заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.