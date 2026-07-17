В Подмосковье оценили перспективы виноградарства

Виноград ассоциируется с теплыми регионами, но в Московском регионе виноградарство имеет свои перспективы. С 2026 года этот регион получил статус винодельческого, и энтузиасты начинают заниматься выращиванием винограда.

Руководитель Московского клуба виноградарей Николай Николаевич Сидорцов рассказал о своем опыте выращивания винограда в садовом товариществе недалеко от Волоколамска. Его участок стал экспериментальной площадкой по выведению столовых и технических сортов. Сидорцов подчеркнул важность изучения специфики региона и выбора подходящих саженцев.

По мнению эксперта, для развития виноградарства в Подмосковье необходимо формирование отрасли на уровне специалистов, которые могут передать знания с учетом региональной специфики. Пока же выращивание винограда остается уделом энтузиастов.

Сидорцов также отметил, что важны меры поддержки, такие как снижение затрат на внесение новых сортов в государственный реестр и субсидирование при высадке виноградников. В качестве примера он привел Аптекарский огород МГУ, где произрастают более 80 сортов винограда, хорошо себя чувствующих в условиях Подмосковья.

Для тех, кто хочет начать заниматься виноградарством, Сидорцов посоветовал начать с технических сортов, таких как Аркадия, Вэлиант, Селигер, Сомерсет Сидлис или Маркетт.