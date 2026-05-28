В Подмосковье отремонтируют дороги к местам детского отдыха

В рамках ремонтного сезона 2026 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» дорожные службы планируют провести ремонтные работы на семи региональных дорогах, ведущих к местам детского отдыха. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин подчеркнул: «Качество дорог напрямую влияет на организацию детского отдыха, ведь наша цель — сделать путь для детей удобным и безопасным».

Сейчас специалисты уже работают над обновлением покрытия на трех дорогах, которые ведут к четырем детским лагерям. Это участок дороги «МЕТК — Акатово» в городском округе Егорьевск, дорога «М-10 "Россия" — Зубово — МБК» в Клину и участок дороги «Нара — Таширово — МБК» в Наро-Фоминском округе.

Кроме того, ремонтные работы затронут дороги, ведущие к детским лагерям в Ступине, Одинцовском и Ленинском округах. К детскому санаторию «Васильевское» Министерства здравоохранения РФ обновят около километра дороги в сельском поселении Никольское Одинцовского округа. В поселке Володарского Ленинского округа обновят более 10 километров Володарского шоссе.

На всех участках помимо замены покрытия укрепят обочины и нанесут разметку.