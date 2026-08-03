В Подмосковье отремонтировали 7 павильонов остановок общественного транспорта

Специалисты Мосавтодора провели ремонт семи павильонов остановок в городах, деревне и поселке семи округов Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы по приведению павильонов в нормативное состояние проведены на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка городского округа Люберцы, на дороге в деревне Стародуб городского округа Кашира и на улице Заречной в поселке городского типа Заречье Одинцовского городского округа.

Кроме того, ремонт остановок провели в четырех городах: на улице Батарейной в Лобне, улице Красной в Рузе, улице Рязанской в Егорьевске и улице Народного Ополчения в Красногорске.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале ведомства в MAX.