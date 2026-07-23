Автобусные остановки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора выявили поврежденные павильоны остановок общественного транспорта в 12 округах Подмосковья и провели их ремонт. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Ремонт затронул десять павильонов в следующих городах:

на улице Саввинской в Балашихе;

на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде;

на улице Пушкина в Луховицах;

на улице Центральной в Солнечногорске;

на улице Пристанционной в Ступине;

на улице Калининградской в Королеве;

на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне;

на улице Профессиональной в Дмитрове;

на Фабричном шоссе в Старой Купавне;

на улице Советской Конституции в Ногинске.

Также остановки привели в порядок в трех малых населенных пунктах:

на улице Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор городского округа Подольск;

на дорогах в деревне Кобелево муниципального округа Шатура;

в деревне Паниково городского округа Серпухов.

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Макс».