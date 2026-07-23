Автобусные остановки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора выявили поврежденные павильоны остановок общественного транспорта в 12 округах Подмосковья и провели их ремонт. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Ремонт затронул десять павильонов в следующих городах:
- на улице Саввинской в Балашихе;
- на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде;
- на улице Пушкина в Луховицах;
- на улице Центральной в Солнечногорске;
- на улице Пристанционной в Ступине;
- на улице Калининградской в Королеве;
- на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне;
- на улице Профессиональной в Дмитрове;
- на Фабричном шоссе в Старой Купавне;
- на улице Советской Конституции в Ногинске.
Также остановки привели в порядок в трех малых населенных пунктах:
- на улице Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор городского округа Подольск;
- на дорогах в деревне Кобелево муниципального округа Шатура;
- в деревне Паниково городского округа Серпухов.
В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.
Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Макс».