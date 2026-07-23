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Автобусные остановки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Специалисты Мосавтодора выявили поврежденные павильоны остановок общественного транспорта в 12 округах Подмосковья и провели их ремонт. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Ремонт затронул десять павильонов в следующих городах:

Также остановки привели в порядок в трех малых населенных пунктах:

В ведомстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в «Макс».