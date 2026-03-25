В Подмосковье отремонтировали остановочные павильоны еще на 11 дорогах

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на 11 региональных дорогах в восьми городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщили в Минтрансе области.

Работы прошли на трех улицах в Подольске — Парковой, Клемента Готвальда и Ленинградской. Также ремонт выполнили на Олимпийском проспекте в Мытищах, на Саввинской улице в Балашихе и на дороге вблизи коттеджного поселка Гальчино сити в микрорайоне Барыбино в Домодедове.

В малых населенных пунктах обновили остановки на улице Гамалея в селе Авдотьино городского округа Ступино и на дорогах в поселке городского типа Ржавки городского округа Солнечногорск, вблизи деревни Красный Поселок Истринского муниципального округа, а также в селе Внуково и вблизи деревни Сурмино Дмитровского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что специалисты Мосавтодора регулярно поддерживают элементы транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии, в том числе зимой очищают посадочные площадки от снега и наледи.