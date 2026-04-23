В Подмосковье отремонтировали ограждения еще на 10 дорогах

Сотрудники Мосавтодора провели обследование дорожной сети в десяти округах Московской области и выполнили ремонт поврежденных тросовых, перильных и металлических барьерных ограждений. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по восстановлению ограждений были проведены на нескольких улицах в черте города: Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, улице Томилинской в Дзержинском, Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Академика Янгеля в Красноармейске, улице Бородинской в Можайске, улице Кирова в Лосино-Петровском, улице Жуковского в Луховицах, улице 3-го Интернационала в Коломне и 1-й Московской в Серпухове.

Кроме того, в городском округе Серпухов были отремонтированы ограждения на улице Пролетарской в деревне Ивановское. Также было восстановлено ограждение на 80-м километре Каширского шоссе в Ступине.

В ведомстве подчеркнули, что пешеходные ограждения устанавливаются на участках с риском выхода пешеходов на проезжую часть. Тросовые ограждения используются для разделения транспортных потоков, а барьерные — для минимизации вероятности съездов с дороги.