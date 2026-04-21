Светофоры отремонтировали еще на 9 дорогах в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора обнаружили и устранили неисправности на девяти региональных дорогах в семи городских и муниципальных округах. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что ремонтные работы были частью генеральной уборки дорог после зимнего периода.

В Красногорске был проведен ремонт транспортного светофора на улице Ленина и восстановлена работа вызывной кнопки пешеходного светофора на улице Речной. Также была восстановлена работоспособность транспортных светофоров в четырех городах: на улице Московской в Истре, улице Пристанционной в Ступине, улице Крылова в Балашихе, улицах Ленинградской и Большой Серпуховской в Подольске.

Кроме того, были проведены ремонтные работы в двух малых населенных пунктах: на улице Школьной в деревне Сухарево городского округа Мытищи и на улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево городского округа Солнечногорск.

