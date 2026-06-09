В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки на 13 трассах

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора восстановили поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на тринадцати региональных дорогах в десяти городских и муниципальных округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Ремонт был проведен в рамках летнего содержания дорог для обеспечения комфорта и безопасности участников движения.

В городском округе Егорьевск работы провели на проспекте Ленина и улице Владимирской, что обеспечило безопасный проезд к центру города. Также знаки починили на дороге в поселке Авсюнино.

Ремонтные работы затронули и другие города: в Люберцах обновили знаки на улице Волковской, в Электрогорске — на улице Советской, в Долгопрудном — на Лихачевском шоссе, а в Озерах — на улице Свердлова.

Кроме того, были приведены в порядок дорожные знаки на улице Московской в поселке Дорохово Рузского округа, на сорок шестом километре Каширского шоссе в Домодедове и на дорогах в деревнях Вечери и Бутурлино городского округа Серпухов, в деревне Емельяново Орехово-Зуевского округа и в поселке городского типа Софрино Пушкинского округа.

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