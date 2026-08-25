Дорожные знаки отремонтировали еще на 11 региональных дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт дорожных знаков в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Знаки привели в порядок в городском округе Красногорск — на улице 50 лет Октября, Пенягинском шоссе и в микрорайоне Опалиха. Работы прошли также в поселке городского типа Отрадное.

В Королеве ремонт затронул улицу М. К. Тихонравова в микрорайоне Юбилейный и улицу Советскую в микрорайоне Первомайский. В Жуковском обновили знаки на Набережной Циолковского, а в Подольске — на Октябрьском проспекте и улице Симферопольской в микрорайоне Климовск.

Кроме того, ремонтные работы коснулись дорог в деревне Калиново городского округа Серпухов и в деревнях Бородино и Андреевское Можайского муниципального округа.