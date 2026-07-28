В Подмосковье отремонтировали дороги к спортивным объектам

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора отремонтировали около 84 километров покрытия на региональных дорогах, ведущих к спортивным объектам в Московской области. Из них порядка 40 километров пришлось на дороги опорной сети региона.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что новое покрытие уложили на 24 участках дорог, ведущих к стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, горнолыжным трассам и другим учреждениям в 20 округах Подмосковья. Всего в этом году обновят 180 километров асфальтобетонного покрытия на 42 участках региональных дорог.

Среди отремонтированных участков — Володарское шоссе в Ленинском округе, проспект Ильича в Шатуре и улица Колхозная в Лыткарине. Эти дороги ведут к различным спортивным объектам, где можно заниматься спортом и проводить спортивно-массовые мероприятия.

Работы по замене покрытия продолжаются на 9 участках региональных дорог, среди которых подъезд к спортивным клубам в поселке Нахабино городского округа Красногорск, а также к ледовой арене и спортивному комплексу на Бутурлинском шоссе в городе Серпухове.

Все работы выполняются с использованием асфальтобетонных смесей, отличающихся повышенной износоустойчивостью. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины.