В Подмосковье отремонтировали 11 искусственных ограничителей скорости на дорогах
На прошлой неделе специалисты Мосавтодора привели в порядок 11 поврежденных искусственных неровностей на региональных дорогах в десяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Так, в городском округе Люберцы восстановили два «лежачих полицейских»: в поселке Малаховка и на улице Лесной в городе Дзержинский. Кроме того, работы провели в семи других городах:
- на улице 2-й Московской в Серпухове;
- на улице Пристанционной в Ступине;
- на улице Ленина в Подольске;
- на улице Октябрьской Революции в Коломне;
- на улице Зелинского в Воскресенске;
- на улице Пушкина в Луховицах;
- на улице Парковой в Долгопрудном.
Также починили неровности на 1-й Ленинской улице в деревне Губино Орехово-Зуевского округа и на улице Жилинской в поселке городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск.
В Минтрансе пояснили, что искусственные неровности устанавливают на тех участках дорог, где необходимо «успокоить движение» — у образовательных, медицинских, спортивных учреждений и других мест притяжения пешеходов. Это влияет на соблюдение скоростного режима, поток транспорта и на безопасность движения в целом.