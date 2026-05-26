В Подмосковье отремонтировали 11 искусственных ограничителей скорости на дорогах

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора привели в порядок 11 поврежденных искусственных неровностей на региональных дорогах в десяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, в городском округе Люберцы восстановили два «лежачих полицейских»: в поселке Малаховка и на улице Лесной в городе Дзержинский. Кроме того, работы провели в семи других городах:

на улице 2-й Московской в Серпухове;

на улице Пристанционной в Ступине;

на улице Ленина в Подольске;

на улице Октябрьской Революции в Коломне;

на улице Зелинского в Воскресенске;

на улице Пушкина в Луховицах;

на улице Парковой в Долгопрудном.

Также починили неровности на 1-й Ленинской улице в деревне Губино Орехово-Зуевского округа и на улице Жилинской в поселке городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск.

В Минтрансе пояснили, что искусственные неровности устанавливают на тех участках дорог, где необходимо «успокоить движение» — у образовательных, медицинских, спортивных учреждений и других мест притяжения пешеходов. Это влияет на соблюдение скоростного режима, поток транспорта и на безопасность движения в целом.