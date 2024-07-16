Дорогу на Октябрьской улице в поселке Ильинском отремонтировали в Раменском округе

Дорогу на Октябрьской улице в поселке Ильинском в Раменском округе отремонтировали. На ней расположены магазины, аптеки, библиотека, детская школа искусств, санаторий и другие важные объекты.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, улица стала сотой приведенной в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность работ составила 2,5 километра.

«Благодаря проведенным работам проезд к социально значимым объектам стал доступнее и безопаснее более чем для 6,5 тысячи автомобилистов, проезжающих здесь ежедневно», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего с начала сезона по нацпроекту привели в порядок более 350 километров покрытия региональных дорог. Еще более 300 километров привели в порядок на муниципальной сети. Работы провели в Домодедове, Мытищах, Можайске, Рузе и других округах.

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