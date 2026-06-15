В Подмосковье отпраздновали День России

В рамках празднования Дня России советники директоров по воспитанию, педагоги и наставники провели ряд мероприятий для детей и молодежи в Подмосковье. В них приняли участие более 80 тысяч обучающихся, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Накануне Дня России «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали мероприятия в рамках Всероссийской акции «Родиной горжусь». Для участников смен в пришкольных и оздоровительных лагерях прошел мастер-класс «Окна России». Ребята оформили трафареты и рисунки для украшения окон в своих домах и образовательных организациях.

На выставке «Рисуй, Россия!» обучающиеся выразили свою любовь к Родине через творчество. Они изобразили красоту родного края, богатство культурных традиций и свое отношение к России, используя различные художественные техники.

Советники директоров по воспитанию совместно с активистами и вожатыми организовали интеллектуальную игру «Код России». Участники расширили свои знания об истории страны, ее культурном наследии, научных достижениях и духовно-нравственных ценностях.

Также «Навигаторы детства» провели музыкально-поэтический вечер «О России с любовью». Ребята подготовили произведения, посвященные нашей стране, распределили роли и представили зрителям творческие постановки, наполненные искренними чувствами и гордостью за Родину.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентр | РДЦ при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Подробнее о проекте можно узнать на странице [«Навигаторы детства»](https://vk.com/club207917550).