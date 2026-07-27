В Подмосковье отметили День Военно-морского флота

С 20 по 26 июля в Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. В них приняли участие более 2200 школьников и воспитанников дошкольных организаций, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В преддверии праздника «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Великий Флот». В ходе игры «По следам адмиралов» участники знакомились с выдающимися флотоводцами по портретам, разгадывали значения морских терминов, собирали флаги Военно-Морского Флота из пазлов и выполняли тематические задания.

Обучающиеся подготовили и представили свои рисунки на выставке «Морская держава». На картинах были изображены корабли, морские сражения, традиции и герои-моряки.

В рамках творческой лаборатории «Секреты морской воды» наставники вместе с обучающимися, учителями физики и биологии, а также специалистами из профильных организаций провели серию опытов, посвященных свойствам воды, которые важны для работы моряков.

Также «Навигаторы детства» организовали спектакль-пантомиму «Язык моря». Участники представили пластический спектакль о жизни экипажа корабля в море и воссоздали известные страницы истории отечественного Военно-морского флота.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.