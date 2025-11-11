В Подмосковье отметили 15-летие образования молодежного парламентаризма

В Мособлдуме прошел форум, посвященный 15-летию молодежного парламентаризма в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 300 человек — представители Московского областного молодежного парламента, активисты муниципальных молодежных парламентов, представители органов власти и общественных организаций. Пленарную сессию открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В 2010 году мы приняли закон о Московском областном молодежном парламенте. За это время он объединил самых активных и неравнодушных юношей и девушек, которые осознают свою ответственность за будущее малой Родины, региона и страны. Через молодежный парламент уже прошли 427 ребят», — подчеркнул спикер.

За 15 лет парламентарии провели десятки заседаний, где обсудили важные для молодежи темы — от образования и спорта до экологии и цифровых технологий. Брынцалов подчеркнул, что за это время участники разработали 63 законодательные инициативы, многие из которых легли в основу региональных законов. По его словам, при участии МОМП реализовали крупные общественные и волонтерские проекты, в том числе «Спортивный зачет», «Родной край» и «Большая история».

Среди других значимых инициатив — проект «Правовой экзамен», который уже объединил 17 тысяч участников, проверивших свои знания Конституции. В этом году его планируют расширить на весь Центральный федеральный округ.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов рассказал о реализации национального проекта «Молодежь и дети», назвав его самым масштабным, так как он охватывает треть населения страны. Стратегия развития молодежной политики стала важным шагом, так как впервые четко обозначила цели и направления работы до 2030 года, учитывая особенности регионов и муниципалитетов.