В Подмосковье открылся музей спортивной славы

Жители и гости городского округа Чехов могут бесплатно посетить необычный музей, который расположился в спортивном комплексе «Надежды России». Здесь, в холле, коридорах и на лестничных клетках комплекса, представлена экспозиция «Верность спорту храня», о которой сообщила директор Училища олимпийского резерва №4 Татьяна Подорожная.

Экспозицию открыли в марте 2023 года. В музее собрано более двух тысяч оригинальных экспонатов: личные вещи, автографы, фотографии, книги, награды чемпионов мира по разным видам спорта, зимних и летних Олимпиад. Представлены аксессуары и атрибутика соревнований, форма различных спортивных клубов.

Особого внимания заслуживает коллекция парадных костюмов участников летних и зимних Олимпийских игр: от Атланты-1996 до Токио-2020. Эти вещи принадлежали таким знаменитым спортсменам, как синхронистки Ольга Брусникина и Светлана Ромашина, гимнастка Ольга Капранова, гандболист Андрей Лавров и другим.

Часть музея посвятили гандболу — с этой экспозиции все и начали три года назад. Здесь представлены кубки, медали, мячи с автографами игроков самого титулованного российского клуба — «Чеховские медведи». Есть уголок его президента и главного тренера, олимпийского чемпиона Владимира Максимова.

В музее есть стенды и по другим видам спорта: бокс, хоккей, футбол, синхронное плавание, легкая атлетика, водное поло, фехтование и так далее. Там тоже представлено много интересных и редких экспонатов. Например, награда легкоатлетки Татьяны Чебыкиной за установление мирового рекорда, плед с Олимпиады 1968 года в Мехико, пояс чемпиона мира по боксу Дениса Инкина.

Музейную коллекцию постоянно пополняют и обновляют, в ней появляются целые галереи. Помимо спорта, несколько стендов посвятили народным промыслам, геологии, флоре и фауне России.

Эта постоянная круглогодичная выставка работает ежедневно, без выходных. Вход свободный, без возрастных ограничений. Организации могут предварительно оформить коллективную заявку на посещение музея. Запись на экскурсию для групп — по телефону: +7 (496) 726-46-83.