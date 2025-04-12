12 апреля 2025 17:16 В Подмосковье открыли всероссийскую «Вахту памяти — 2025» 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Награды

Экскурсии

Семья

Картины

ВОВ

Депутаты

Россия

Работа

Мужчины

Правительство Москвы

Москва

В Одинцове открыли всероссийскую «Вахту памяти — 2025». Церемония прошла в музейно-храмовом комплексе вооруженных сил. В мероприятии приняли участие более тысячи человек — поисковики, члены патриотических обществ и жители разных регионов России.

Событие открыла министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она поблагодарила работников поисковых служб за их труд, а также молодых ребят, включающихся в работу движений.

«Буквально через несколько дней поисковые отряды отправятся в 34 региона нашей страны, где будут проходить большие и малые экспедиции, их запланировано порядка 700. Нам очень хочется, чтобы неизвестные солдаты обрели свои имена», — отметила депутат Госдумы РФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Также она упомянула всероссийский проект «Судьба солдата», где Подмосковье показало впечатляющие результаты. За прошедший сезон поисковики региона организовали более 380 экспедиций в местах, где велись бои ВОВ, 94 из них — в Московской области.

На мероприятии внукам и правнукам пропавших без вести воинов передали архивные документы. В них рассказывается о боевом пути их родных. Куратор всероссийского проекта «Судьба солдата» в Подмосковье, командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова отметила, что не всегда удается установить полную картину тех лет, но каждый успех — это бесценный подарок.

Особенно отличившимся участникам экспедиций Екатерина Швелидзе вручила награды Министерства информации и молодежной политики МО. Более того, на событии руководители поисковых объединений России обсудили планы на предстоящий сезон. Для всех участников провели экскурсию по парку «Патриот».

Организаторами всероссийской «Вахты памяти — 2025» выступили Минобороны России и правительство МО при поддержке «Поискового движения России» и Фонда содействия национальным проектам.