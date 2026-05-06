В Подмосковье открыли парту в честь 102-летнего ветерана Александры Алешиной
В Орехово-Зуевском лицее ко Дню Победы открыли «Парту героя» в честь снайпера Александры Алешиной — недавно ей исполнилось 102 года. Ветеран лично приняла участие в церемонии и поблагодарила организаторов за сохранение исторической памяти. За несколько лет «Единая Россия» открыла 789 парт в школах и колледжах Московской области.
Каждое образовательное учреждение имеет свою историю и хранит память о тех, кто здесь когда-то учился, а потом стал героем страны. Именно этим людям и посвящен образовательный проект «Единой России».
На специальных табличках, размещенных на партах, указаны имена и краткие биографии ветеранов, а также деятелей науки, культуры, искусства и спорта. Сидеть за этой партой могут только лучшие ученики.
Парту в честь Александры Алешиной открыли в Орехово-Зуевском лицее. Женщина встретила войну, работая на заводе «Респиратор». Когда там организовали курсы снайперов, вызвалась одной из первых, а затем стала лучшей. Неоднократно просилась на фронт, но руководство не отпустило, поручив обучать новичков. Всего Александра Семеновна подготовила более 20 снайперов.
После Победы женщина вернулась на родной завод, после чего нашла себя на депутатской работе. Выйдя на пенсию, занялась общественной деятельностью.
«Очень хорошо, что такая работа ведется. Это воспитание: дети будут сидеть за этими партами, видеть имена солдат и понимать, кто защищал нашу страну», - поделилась Александра Семеновна.
Шесть раз Александра Семеновна участвовала в параде на Красной площади, наблюдала за проходом расчетов вместе с президентом Владимиром Путиным. И признается, что и сейчас ощущает себя в боевом строю.
«Когда во время парада идут женщины, я мысленно вместе с ними прохожу всю площадь — как будто шагаю сама», — поделилась ветеран.
Парту еще одного героя Великой Отечественной войны Дмитрия Хондака открыли в Балашихе. С первых и до последних дней войны Дмитрий Сергеевич был на передовой, участвовал в ключевых сражениях — Смоленской битве и обороне Москвы в 1941 году, контрнаступлении под столицей и боях под Ржевом.
После войны более 40 лет трудился на 345-м механическом заводе в Балашихе и стал основателем трудовой династии, чей общий стаж превысил 150 лет. В 2000 году указом президента России за заслуги перед Отечеством Дмитрию Хондаку присвоено звание подполковника.
В церемонии открытия парты в память о деде приняла участие внучка ветерана, заслуженная артистка России Варвара.
«Дедушка много рассказывал о войне, но рассказывал не страшно, просто истории из военной жизни. И конечно же самый главный праздник в нашей семье — 9 мая. Это большая наша история, которую мы должны помнить, знать, передавать по наследству и ни в коем случае не забывать», — сказала певица.
В лыткаринской школе № 2 парту посвятили ветерану Великой Отечественной войны Анне Чичкановой. В 20 лет Анна Михайловна ушла на фронт, прошла тяжелейшие сражения, награждена орденом Отечественной войны и медалями. После войны выбрала самую мирную профессию — преподавателя, более 30 лет учила детей русскому языку и литературе.
Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц отметила, что для молодогвардейцев и всех школьников сидеть за партой героя — огромная честь и ответственность.
«Проект „Парта Героя“ для нас — это живая нить памяти, которая связывает поколения. Мы гордимся, что именно наши ребята становятся хранителями этой памяти и берут пример с героев, чья жизнь — настоящий урок мужества», — сказала Диана Алумянц.