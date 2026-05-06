В Подмосковье открыли парту в честь 102-летнего ветерана Александры Алешиной

В Орехово-Зуевском лицее ко Дню Победы открыли «Парту героя» в честь снайпера Александры Алешиной — недавно ей исполнилось 102 года. Ветеран лично приняла участие в церемонии и поблагодарила организаторов за сохранение исторической памяти. За несколько лет «Единая Россия» открыла 789 парт в школах и колледжах Московской области.

Каждое образовательное учреждение имеет свою историю и хранит память о тех, кто здесь когда-то учился, а потом стал героем страны. Именно этим людям и посвящен образовательный проект «Единой России».

На специальных табличках, размещенных на партах, указаны имена и краткие биографии ветеранов, а также деятелей науки, культуры, искусства и спорта. Сидеть за этой партой могут только лучшие ученики.

Парту в честь Александры Алешиной открыли в Орехово-Зуевском лицее. Женщина встретила войну, работая на заводе «Респиратор». Когда там организовали курсы снайперов, вызвалась одной из первых, а затем стала лучшей. Неоднократно просилась на фронт, но руководство не отпустило, поручив обучать новичков. Всего Александра Семеновна подготовила более 20 снайперов.

После Победы женщина вернулась на родной завод, после чего нашла себя на депутатской работе. Выйдя на пенсию, занялась общественной деятельностью.

«Очень хорошо, что такая работа ведется. Это воспитание: дети будут сидеть за этими партами, видеть имена солдат и понимать, кто защищал нашу страну», - поделилась Александра Семеновна.