Все зоны отдыха у воды в Подмосковье прошли проверку сотрудниками МЧС и представителями государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты оценили состояние дна, качество воды, наличие спасательных постов и медицинских пунктов. Отмечается, что больше всего зон для купания одобрено в Красногорске и Сергиевом Посаде — по семь локаций в каждом из городских округов.

Этим летом в Подмосковье открыли 90 пляжей для купания. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Больше всего локаций открыли в Сергиевом Посаде и Красногорске — там будут работать по семь зон отдыха у воды. Еще по шесть — в Орехово-Зуеве и Мытищах.

Среди популярных мест — пляж Черноголовского пруда в Богородском округе, пляж акватории реки Осетр в Зарайске, на озере Голубое в Луховицах и другие.

Полный перечень можно найти на сайте МЧС.

Специалисты напомнили о правилах безопасности на воде: опасно нырять в незнакомых и заболоченных местах, заплывать далеко от берега. На пляжах нельзя употреблять спиртное. При купании в холодной воде в жаркую погоду людям с болезнями сердца нужно соблюдать особую осторожность.

Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время.