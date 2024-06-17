Воробьев: откроем 7 поликлиник и 13 ФАПов в Подмосковье до конца года

Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев , отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Один из масштабных проектов — Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде. Он распахнет свои двери перед первыми пациентами уже в сентябре. Там будет проходить обучение по 12 профессиям, а также занятия спортом и комплекс реабилитационных мероприятий.

«Здесь мы создадим все условия для полноценной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр станет первым подобным в нашей стране», — отметил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Две поликлиники откроются в Балашихе, а также по одному учреждению в Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. ФАПы начнут работу в Волоколамске, Солнечногорске и Шаховской. Подстанция скорой медпомощи начнет прием пациентов в Мытищах.

«Также продолжим строить новые объекты здрава при поддержке инвесторов: в рабочем поселке Томилино в Люберцах появится поликлиника на 540 посещений — сдадим в 2026 году. Две поликлиники в Балашихе — на 670 посещений в ЖК „Столичный“ (2025 год) и на 750 посещений в ЖК „Новоград Павлино“ (2027 год)», — добавил Воробьев.

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