Жителей Подмосковья приглаисли на фестиваль «Область танцевальных культур»

В Московской области начинается прием заявок на участие во II фестивале «Область танцевальных культур». Проект расширяет свои границы и приглашает танцоров уличных направлений со всей России. Оставить заявку можно на сайте .

Организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Министерства культуры и туризма региона.

«Фестиваль „Область танцевальных культур“ — проект, который вызвал широкий резонанс в 2025 году, собрав более 36 тысяч зрителей», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

В этом году фестиваль расширяет список танцевальных направлений. К участию приглашаются танцоры стилей «паппинг» и «хаус», а также других направлений.

Отборочные этапы фестиваля пройдут 6 и 7 июня в Красногорске и Лобне. В соревнованиях смогут принять участие начинающие и опытные танцоры со всей России в различных номинациях.

Лучшие конкурсанты пройдут в финал и выступят на гала-концерте 6 сентября. Победители фестиваля получат возможность представить Россию на международных соревнованиях.