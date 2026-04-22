В Подмосковье осудили за незаконное хранение рыбной продукции

Подольский городской суд вынес приговор Павлу Табулину, признав его виновным в производстве и хранении продовольственных товаров без маркировки в крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ).

В период с января по май 2025 года Табулин и его соучастники разработали преступный план, в рамках которого приобрели рыбную продукцию для последующего сбыта. Табулин незаконно хранил замороженный лосось общей массой более 9 тонн без необходимой маркировки в арендуемых помещениях на территории городского округа Подольск.

Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность, туши рыбы на сумму 17,5 млн рублей изъяты из незаконного оборота.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя Подольской городской прокуратуры, приговорил Табулина к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство.