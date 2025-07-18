В Подмосковье осудили водителя за ДТП с четырьмя жертвами

Наро-Фоминский суд приговорил к 12 годам лишения свободы 22-летнего водителя Азизджона Нарзиева. В июне прошлого года он, не справившись с управлением, вылетел с трассы в кювет. Машина врезалась в дерево, в ДТП погибли четыре несовершеннолетние пассажирки.
Нарзиев и его попутчицы ехали в машине Kia Rio по автодороге М-3 у деревни Мартемьяново. При этом у мужчины не было водительских прав, рассказали в подмосковной прокуратуре.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Помимо заключения Нарзиева лишили водительских прав на три года. К тому же он должен выплатить компенсацию за причиненный вред потерпевшим на более чем 2,8 миллиона рублей.
Пока приговор суда в законную силу не вступил.
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