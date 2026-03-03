В Подмосковье организуют сбор устаревшей электроники

Жители Московской области в ближайшее время смогут сдать устаревшую электронную технику на переработку. Специальные мероприятия будут организованы в четырнадцати городских и муниципальных округах региона, включая Раменский, Жуковский, Лыткарино, Коломну и другие. Сбор также пройдет в административных зданиях правительства Московской области.

Организацией акций занимается специализированный оператор — Фонд рационального природопользования. Он принимает любые виды электронного оборудования совершенно бесплатно.

Главной задачей инициативы является повышение уровня экологического сознания населения и содействие сохранению чистоты окружающей среды.

«Участие в подобных акциях — это удобный способ избавляться от старого и вышедшего из строя оборудования, не создавая дополнительной нагрузки на мусорные полигоны», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Собранная техника подвергается тщательной переработке, а материалы повторно используются для изготовления бытовых предметов, например, пластиковых контейнеров, заборов и декоративных элементов сада. Таким образом, проект направлен не только на защиту природы, но и на экономию природных запасов.

График мероприятий и подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте Фонда рационального природопользования www.eko-fond.ru.