Услугу выдачи актов подключения к инженерным сетям упростили в Подмосковье

На региональном портале усовершенствовали услугу «Единая заявка на выдачу технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям». В нее внедрили умные сервисы, которые позволяют автоматически загружать документы из информационных систем.

Как пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, теперь жители региона могут загружать градостроительные документы по кадастровому номеру земельного участка. Также по координатам участка можно получить постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Услуга доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение». С ее помощью физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут бесплатно и в электронном виде получить необходимые документы для подключения к сетям инженерно-технического назначения.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай, категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. С результатом можно будет ознакомиться в личном кабинете заявителя.