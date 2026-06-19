В Подмосковье оптимизировали услугу по продаже сельхозземель

На региональном портале улучшили подачу извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник отметила, что процесс подачи извещений перевели в цифровой формат еще в 2019 году. Теперь, благодаря внедрению умного сервиса «Предзаполнение полей», услуга стала удобнее для пользователей. Система самостоятельно заполняет основные характеристики участка после ввода кадастрового номера, проверяет категорию и вид разрешенного использования, а также подсказывает, когда подача извещения не требуется.

Услуга «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения» доступна на регпортале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Другое». С ее помощью физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут уведомить правительство области о намерении продать земельный участок с указанием цены, размера, местоположения и срока расчета. Это необходимо сделать каждому продавцу, так как у региона есть приоритетное право покупки таких участков.

Услуга не распространяется на садовые, огородные участки и земли для личного подсобного хозяйства. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете в течение 15 рабочих дней.