Конкурс родительских комитетов проведут в Подмосковье

С начала года в Московской области проходит конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Его цель — найти и распространить лучшие практики взаимодействия между школами и родителями в процессе воспитания учащихся, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Более 2500 классов-команд, включая свыше 105 тысяч школьников и 17 тысяч родителей, приняли участие в школьном этапе конкурса. Муниципальный этап успешно завершен в нескольких округах, среди которых Лобня, Воскресенск, Егорьевск и другие. В этих муниципалитетах выбраны самые дружные классы, которые будут представлять свои округа на следующем этапе.

Зональные этапы конкурса пройдут 11, 18 и 25 апреля, а областной финал запланирован на 16 мая. На нем определят победителей среди лучших команд.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования Московской области, региональное отделение движения «Движение первых» и ресурсный центр «Навигаторы детства» Московской области «Росдетцентра».