Векторы развития допобразования на новый учебный год определили в Подмосковье

В национальном центре «Россия» 25 августа прошло областное совещание «Дополнительное образование в Подмосковье: приоритеты, практики, партнерство». В мероприятии приняли участие 130 представителей, включая руководителей муниципальных опорных центров и учреждений дополнительного образования.

На встрече определили ключевые направления развития на предстоящий учебный год. Участники обсудили вопросы сетевого партнерства, доступности дополнительного образования, развития технологического суверенитета, воспитательного потенциала, интеграции «Движения Первых» и безопасности подрастающего поколения.

Был представлен второй этап Концепции развития дополнительного образования до 2030 года. Особое внимание уделили воспитательному потенциалу программ. Также обсудили успешные кейсы создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и разобрали типичные ошибки при работе с этой категорией обучающихся.

Кроме того, представили новые цифровые форматы инженерных соревнований, которые вовлекают школьников в технологическую повестку и способствуют развитию инженерного мышления. Участники обсудили возможности Национальной технологической олимпиады как связующего звена между школой и индустрией.

Завершилось мероприятие торжественным награждением лучших региональных экспертов и руководителей муниципальных опорных центров за вклад в развитие подрастающего поколения Подмосковья.