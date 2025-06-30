В Подмосковье определили участников и наставников образовательной программы для бойцов СВО

Общественный совет утвердил участников образовательной программы «Герои Подмосковья» и их наставников. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

Проект проходит по инициативе президента с прошлого марта и является продолжением «Времени Героев». Инициатива помогает в подготовке кадров для государственной и муниципальной власти из участников СВО.

«Программа „Герои Подмосковья“ — одна из самых заметных в стране. Заявки на участие подали более 2,4 тысячи человек. Это, конечно, говорит о большом запросе ребят, которые возвращаются с передовой», — подчеркнул Воробьев.

По его мнению, все бойцы должны получить возможность исполнить свои мечты и реализоваться в профессиях. Лучший инструмент для обучения — наставничество.

Из общего количества заявок две тысячи — из Московской области, около 500 — из других регионов России. Интерес к программе есть не только у мужчин, но и у женщин. В «Героях Подмосковья» может принять участие любой участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Для того чтобы стать слушателем, нужно заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и очное собеседование.

Как сообщил зампред Общественного совета программы «Герои Подмосковья» Андрей Фролов, не все кандидаты смогли пройти отбор из-за проблем со связью и других нюансов. Однако на заседании было решено допустить всех желающих.

По итогу совет утвердил 70 участников. Боевые задачи еще выполняют 30 военнослужащих, их включили в резерв для отложенного обучения.

Также на совете назвали наставников — это члены правительства Московской области, руководители муниципальных учреждений, депутаты Госдумы и Мособлдумы. Их закрепили за каждым участником.

Очно-заочное обучение стартует в сентябре. Курс рассчитан на год и включает четыре очных модуля. Также за это время каждый участник пройдет стажировку у ментора.

Слушатели программы будут вести индивидуальные дневники, а их наставники — оценивать их работу. Лучшим предложат трудоустроиться или зачислиться в кадровый резерв.