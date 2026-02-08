В Подмосковье определили победителя конкурса по растопке самоваров

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» городского округа Клин прошел конкурс по скоростной растопке самоваров. Мероприятие состоялось в амфитеатре и собрало пять участников, готовых сразиться в этом увлекательном соревновании.

Задача конкурсантов была простой, но требующей навыков и сноровки — быстрее всех растопить самовар так, чтобы закипела вода. Организаторы подготовили все необходимое: щепу, воду, бумагу для розжига. А поддержать участников пришли многочисленные болельщики.

Победителем стал Александр Разгуляев. Вода в его самоваре закипела через 23 минуты. Мужчина участвует в конкурсе уже второй раз и второй год подряд подтверждает звание лучшего растопщика самоваров.

Главный совет от победителя — постоянно поддерживать огонь, чтобы он не потух. Для участия в следующем году потребуется лишь желание и небольшое умение растапливать самовар.

По завершении конкурса всех участников наградили грамотами и ценными призами. Мероприятие прошло в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье».