В Подмосковье определили победителей экстремального забега «Наследники Победы»

Команда из Подольска победила в забеге «Наследники Победы» в Наро-Фоминске

Молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» прошел на полигоне Алабино в Наро-Фоминске. Участники преодолели восьмикилометровую трассу с 25 препятствиями, а победу одержала команда из Подольска, завершившая дистанцию за 2 часа 57 минут.

Соревнования Министерство информации и молодежной политики Московской области проводит с 2013 года. В этом году на старт вышли студенты вузов и колледжей, активисты молодежных организаций, представители спортивных и патриотических клубов.

Участников разделили на взводы по 20 человек. Трассу подготовили профессиональные инженеры и инструкторы, включив в нее испытания на физическую выносливость, координацию и командное взаимодействие.

«Наше министерство проводит эти традиционные соревнования с 2013 года, и сегодня они вновь собрали самую активную молодежь Подмосковья. Трасса объединяет абсолютно разных ребят: здесь и те, кто занимается спортом профессионально, и те, кто приехал просто проверить свои силы с друзьями», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники проходили рукоходы, барьеры, вертикальные стены и наклонные трапы с канатами. На отдельных этапах им приходилось двигаться под низкими сетками, преодолевать скалодромы и туннели. Водный участок включал глубокие искусственные рвы и трамплины для прыжков.

Безопасность на дистанции обеспечивали профессиональные инструкторы. Время прохождения всей трассы превышало три часа, однако команде-победителю удалось уложиться менее чем в три часа.

Среди участников были как дебютанты, так и спортсмены, которые возвращаются на забег несколько лет подряд. Евгения Трепова из Рузы вышла на старт уже в 11-й раз.

Все участники, завершившие дистанцию, получили памятные медали «Наследники Победы». Мероприятие провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети».