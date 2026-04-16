Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-услугах в сфере газоснабжения

Жители Московской области теперь могут получить 11 услуг в сфере газоснабжения онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Все услуги собраны на отдельной странице регионального портала. Воспользоваться ими можно в любое время, не выходя из дома. Если услуга предполагает выезд специалиста, можно выбрать удобную дату визита. Затем сотрудник газовой службы свяжется для окончательного согласования времени приезда.

Документы по услугам подписываются дистанционно с помощью «Госключа». После подписания они автоматически сохраняются в личном кабинете, что избавляет от необходимости хранить бумажные документы.

В Мингосуправления Московской области добавили, что еще одно преимущество получения услуг по газу на регпортале — возможность оставить отзыв о качестве оказанной услуги. Это помогает улучшать работу газовых служб и делать сервисы удобнее.