В Подмосковье около 800 детей-сирот нашли новые семьи с начала года

Подмосковье продолжает укреплять свои позиции как регион с наиболее развитой системой устройства детей-сирот в семьи. С начала года примерно 800 детей, оставшихся без попечения родителей, обрели новые семьи, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что приоритетом является сохранение ребенка в родной семье. Если это невозможно, ребенок может временно проживать в гостевой приемной семье. Такой подход позволяет более чем 700 детям ежегодно находиться в гостевых семьях, и 80% из них после помощи социальных служб возвращаются к своим родителям.

В регионе активно реализуется проект «Ресурсная (гостевая) приемная семья», который помогает детям избегать пребывания в социальных учреждениях. Для поддержки будущих и действующих приемных родителей работают 43 Школы приемных родителей, где кандидаты могут получить необходимые знания и навыки.

Для приемных семей предусмотрен ряд выплат и мер социальной поддержки. В этом году было увеличено ежегодное пособие для опекунов и приемных родителей до 50 677 рублей на каждого ребенка под опекой. Также приемные семьи получают ежемесячные выплаты от 19 677 до 23 756 рублей. Кроме того, предусмотрены бесплатный проезд, компенсация или материальная помощь к отпуску, а студенты колледжей и вузов получают ежемесячную стипендию губернатора Московской области. По достижении совершеннолетия детям предоставляется жилье.

Заявление на выдачу заключения можно подать на региональном портале, перейдя по ссылке.