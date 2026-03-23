Движение по переправе через реку Оку в Белоомуте ограничили из-за паводка

Из-за весеннего паводка и подъема уровня воды в реке Оке в поселке Белоомут Московской области временно ограничено движение транспорта по переправе, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Пассажиров теперь перевозят на понтоне, который вмещает 12 человек.

График работы пассажирского пантона согласован с расписанием автобусов. Между левым и правым берегом курсируют несколько маршрутов: от левого берега со стороны поселка Белоомут — № 4 «АТП — Белоомут в/ч» и № 39 «Белоомут — Ловцы — Гидроузел», а от правого берега — № 26 «Луховицы — Белоомут» и № 53 «Белоомут — Коломна (а/в Коломна)». Для перевозки легкового транспорта жители могут воспользоваться Дединовской переправой в одноименном селе.

Ранее в Минтрансе сообщили о временном ограничении движения на наплавном мосту в Озерах и Митяевском мосту в Коломне.

Движение транспорта возобновится, как только уровень воды начнет снижаться. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, когда ситуация стабилизируется.