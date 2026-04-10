В Подмосковье обучили членов государственной экзаменационной комиссии

9 апреля в школе № 32 городского округа Мытищи состоялось региональное обучение членов государственной экзаменационной комиссии Московской области. Участие в семинаре приняли более 1100 человек, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе мероприятия участники ознакомились с инструктивными и методическими материалами, изучили технологию проведения экзаменов. Особое внимание уделили печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и работе с электронными системами. Были рассмотрены особенности организации государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросы информационной безопасности и соблюдения этических норм. Обучение проводилось при участии сотрудников Министерства образования Московской области и Регионального центра обработки информации.

8 апреля уже прошло обучение ответственных за проведение ГИА в 9 классе и за обучение технических специалистов на муниципальном уровне. В пресс-службе отметили, что обучение на региональном уровне продолжится, а полученные знания будут закрепляться во время всероссийских и региональных тренировочных мероприятий.